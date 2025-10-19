Ещё один аэропорт России временно приостановил работу

В аэропорту Оренбура ввели план «Ковёр» в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. О введении временных ограничений сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введён режим воздушных ограничений – план «Ковёр». На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», — написал он в своём телеграм-канале.