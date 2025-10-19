Сектор Газа
19 октября, 00:47

Ещё один аэропорт России временно приостановил работу

В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на полёты

Аэропорт. Обложка © Life.ru

В аэропорту Оренбура ввели план «Ковёр» в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. О введении временных ограничений сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введён режим воздушных ограничений – план «Ковёр». На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда», написал он в своём телеграм-канале.

За два часа над регионами России сбили 20 украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что ограничения ввели в воздушной гавани Самары. Также за ночь ограничения ввели ещё в трёх российских аэропортах — в Калуге, Волгограде и Саратове.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
