Третий аэропорт России ввёл временные ограничения за вечер
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Саратов (Гагарин) действуют временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Калуги. Также план «Ковёр» действует в воздушной гавани Волгограда.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.