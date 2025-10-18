Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 20:59

Третий аэропорт России ввёл временные ограничения за вечер

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Саратов (Гагарин) действуют временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

За два часа над регионами России сбили 20 украиснких БПЛА
За два часа над регионами России сбили 20 украиснких БПЛА

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Калуги. Также план «Ковёр» действует в воздушной гавани Волгограда.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar