18 октября, 19:35

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полёты

В Калуге временно приостановили приём и вылет самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, ограничения действуют в аэропорту Грабцево и введены исключительно для обеспечения безопасности полётов. Уведомление появилось в телеграм-канале Кореняко вечером 18 октября. Сроки действий ограничений неизвестны.

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО сбила шесть украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями. Все беспилотники были уничтожены дежурными силами Минобороны. По данным ведомства, разрушений и пострадавших на земле нет.

    avatar