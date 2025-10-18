В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Волгограда временно ограничили приём и вылет самолётов. Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, меры ввели в 22:53 по московскому времени 18 октября.

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов и носят временный характер, однако сроки их снятия неизвестны.

Ранее Life.ru писал, что аналогичные меры уже действуют в аэропорту Калуги. Там также временно прекратили принимать и выпускать самолёты вечером в субботу.