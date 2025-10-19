Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 21:55

Четвёртый за вечер аэропорт России ограничил полёты

В аэропорту Самары ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь с 18 на 19 октября в аэропорту Самары ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Самары (Курумоч). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал он в своём телеграм-канале.

В регулярторе уточнили, что меры носят профилактический характер и необходимы для обеспечения безопасности полётов.

За два часа над регионами России сбили 20 украинских БПЛА
За два часа над регионами России сбили 20 украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что за вечер ограничения ввели уже в трёх российских аэропортах – в Калуге, Волгограде и Саратове. Данные меры объясняются мерами безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar