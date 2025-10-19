Сектор Газа
19 октября, 03:35

Над Воронежской областью за ночь сбили более пяти БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Более пяти украинских беспилотников сбили над территорией Воронежской области российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области были обнаружены и уничтожены более пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, налёт обошёлся без жертв среди людей. Разрушения на земле также не зарегистрировали. Опасность атаки БПЛА на территории Воронежской области отменили.

Взрывы прогремели над Оренбургом от работы ПВО
Ранее Life.ru сообщал об атаке БПЛА на Ростовскую область. Там беспилотники сбили над четырьмя районами. А в Орловской области в результате атаки БПЛА загорелось промпредприятие.

