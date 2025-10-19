Сектор Газа
Регион
19 октября, 03:03

Беспилотники сбили над четырьмя районами Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. БПЛА сбили над четырьмя районами в северной части региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Власти добавили, что из людей никто не пострадал. При этом обломки одного из дронов упали в поле в Чертковском районе, из-за чего загорелся камыш. Однако пожар быстро потушили.

За два часа над регионами России сбили 20 украинских БПЛА
Ранее Life.ru сообщал о серии взрывов над Оренбургом. По словам местных жителей, в городе работали системы противовоздушной обороны. Также местные жители видели дым.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Лия Мурадьян
