ПВО России за ночь сбила 55 украинских дронов

Российская система противовоздушной обороны отразила очередную массированную атаку ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа. Большинство дронов ликвидировано на юге России.

В ведомстве уточнили, что расчёты ПВО сбили 34 дрона над территорией Ростовской области, шесть – над Воронежской, по три – над Краснодарским краем и Липецкой областью. Ещё два беспилотника уничтожены над Крымом и семь – над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru писал, что в Батайске Ростовской области в результате падения БПЛА пострадало здание частного медцентра, многоэтажный дом, торговые павильоны и несколько припаркованных машин. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших среди людей нет, все экстренные службы сработали оперативно.