Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 04:56

ПВО России за ночь сбила 55 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Российская система противовоздушной обороны отразила очередную массированную атаку ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь над регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа. Большинство дронов ликвидировано на юге России.

В ведомстве уточнили, что расчёты ПВО сбили 34 дрона над территорией Ростовской области, шесть – над Воронежской, по три – над Краснодарским краем и Липецкой областью. Ещё два беспилотника уничтожены над Крымом и семь – над акваторией Чёрного моря.

Подросток пострадал в Клинцах при ночной атаке украинских БПЛА
Подросток пострадал в Клинцах при ночной атаке украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что в Батайске Ростовской области в результате падения БПЛА пострадало здание частного медцентра, многоэтажный дом, торговые павильоны и несколько припаркованных машин. По словам губернатора Юрия Слюсаря, пострадавших среди людей нет, все экстренные службы сработали оперативно.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Липецкая область
  • Ростовская область
  • Воронежская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar