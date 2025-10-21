Подросток пострадал в Клинцах при ночной атаке украинских БПЛА

В городе Клинцы Брянской области во время ночной атаки украинских беспилотников 21 октября пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Ночью укронацисты с помощью БПЛА самолётного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Мальчику помогли на месте сотрудники скорой помощи. Кроме этого в результате атаки БПЛА выбило окна в двух многоквартирных домах. Осколками повредило три автомобиля.