Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 21:42

Обломок дрона повредил промышленный объект в Воронежской области

Силами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов. Воздушные цели были нейтрализованы в Россошанском и Богучарском районах. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В результате инцидента удалось избежать человеческих жертв — пострадавших нет. При падении обломков один из элементов промышленного сооружения получил повреждения.

«Непосредственная угроза удара БПЛА в Россошанском и Богучарском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона. Не пренебрегайте мерами безопасности», написал Гусев в телеграм-канале.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении десяти дронов над Ростовской областью. Также беспилотники были сбиты в Саратовской области.

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
