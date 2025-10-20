За три часа над Россией сбили 14 украинских беспилотников
Вечером 20 октября средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 14 украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны РФ, атаку отражали в течение трёх часов.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.
Большую часть БПЛА, 10 дронов, уничтожили в небе над Ростовской областью. Ещё три беспилотника сбили над Воронежской областью, один дрон — над Саратовской.
Как сообщал Life.ru, в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова действуют временные ограничения на полёты. Дальнейшую информацию о вылетах пассажирам рекомендуют уточнять у авиакомпаний.
