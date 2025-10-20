Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 20:21

Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковёр»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В Пензенской области ввели план «Ковёр» для нескольких районов. Ранее на территории региона объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области введён план «Ковер», — указал губернатор в Telegram-канале.

Три российских авиагавани приостановили работу
Три российских авиагавани приостановили работу

Перед этим МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в Тамбовской области. В тот же вечер об аналогичной угрозе от беспилотников сообщили в Воронежской области. Жителей регионов просят сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны готовы к действиям.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar