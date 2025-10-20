Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковёр»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
В Пензенской области ввели план «Ковёр» для нескольких районов. Ранее на территории региона объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.
«Над рядом районов области введён план «Ковер», — указал губернатор в Telegram-канале.
Перед этим МЧС объявило угрозу атаки БПЛА в Тамбовской области. В тот же вечер об аналогичной угрозе от беспилотников сообщили в Воронежской области. Жителей регионов просят сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны готовы к действиям.
