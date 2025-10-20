Сектор Газа
Регион
20 октября, 18:20

В Воронежской области объявили опасноть атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», написал он в своём Telegram-канале.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за новыми объявлениями от правительства области и МЧС России. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атаки.

ПВО успешно предотвратила атаку ВСУ на подстанцию в Ульяновской области

Прошлой ночью система ПВО успешно уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России. Три беспилотника перехватили над Крымом, два — над Брянской областью, и по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями.

