В Воронежской области объявили опасноть атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за новыми объявлениями от правительства области и МЧС России. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атаки.
Прошлой ночью система ПВО успешно уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России. Три беспилотника перехватили над Крымом, два — над Брянской областью, и по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями.
