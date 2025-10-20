В Воронежской области объявили опасноть атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за новыми объявлениями от правительства области и МЧС России. Гусев добавил, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению атаки.

Прошлой ночью система ПВО успешно уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России. Три беспилотника перехватили над Крымом, два — над Брянской областью, и по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями.