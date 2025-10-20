Сектор Газа
20 октября, 04:31

Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Российские силы ПВО отразили очередную ночную атаку украинских дронов. Как сообщили в Минобороны РФ, в небе над несколькими регионами страны зафиксировали и уничтожили семь беспилотников самолётного типа.

По данным ведомства, три из них были перехвачены над территорией Крыма, два – над Брянской областью, ещё по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

Ранее Life.ru писал, что накануне вечером женщина пострадала при подрыве беспилотника в Воронежской области. БПЛА ВСУ сдетонировал возле трассы, где в этот момент проезжал автомобиль. Пострадавшая получила ранения средней тяжести и была госпитализирована, её жизни ничего не угрожает.

