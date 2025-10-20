Сектор Газа
19 октября, 23:48

Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полёты

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Временное ограничения на приём и отправление воздушных судов сняли в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

Ранее для полётов открыли аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска. О перенаправлении самолётов на запасные аэродромы не сообщалось. Таким образом, все воздушные гавани, где вводились ограничения, вновь открыты.

