Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме
В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полёты
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Временное ограничения на приём и отправление воздушных судов сняли в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
Ранее для полётов открыли аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска. О перенаправлении самолётов на запасные аэродромы не сообщалось. Таким образом, все воздушные гавани, где вводились ограничения, вновь открыты.
