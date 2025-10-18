Гигантский смерч окутал Дакку после мощного пожара в аэропорту

Жуткий пожар вспыхнул в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в Дакке. Из-за сильнейшего дыма образовался гигантский смерч. Возгорание началось в грузовом терминале у ворот №8, сообщает издание Prothom Alo.

Гигантский «смерч» из черного дыма накрыл аэропорт в Дакке из-за пожара. Видео © Х / sirajnoorani

По данным Межведомственного управления по связям с общественностью, пожарная служба совместно с двумя пожарными подразделениями гражданской авиации Бангладеш и Военно-воздушными силами Бангладеш работала над тушением пожара. К ликвидированию огня также подключились ВМС.

Власти приостановили все полёты в аэропорту. В результате рейсы, направлявшиеся в Международный аэропорт Шахджалал в Дакке, были перенаправлены в Читтагонг. Девять самолётов не смогли совершить посадку. Пожар в грузовом терминале международного аэропорта не удаётся потушить уже три часа.

Ранее крупный пожар произошёл на предприятии по производству и розливу автомобильных масел в Пушкине. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Причины будут установлены после осмотра места происшествия и проведения экспертизы.