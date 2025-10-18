Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 01:40

В Южно-Сахалинске вспыхнул склад канцтоваров, пожар ликвидирован

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Южно-Сахалинске полностью потушили пожар на складе с канцтоварами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило около 17 октября. Пламя охватило 1000 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали и через какое-то время полностью потушили пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 19 специалистов и четыре единицы техники, включая высотную.

«Пожар в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

В больнице остаются четверо пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке
В больнице остаются четверо пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Ранее в МЧС России сообщили, что трое жителей Новосибирска были доставлены в больницу после пожара в многоквартирном доме. Согласно информации ведомства, возгорание произошло во 2-м переулке им. Римского-Корсакова. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Позднее на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили тела трёх погибших.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar