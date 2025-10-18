В Южно-Сахалинске вспыхнул склад канцтоваров, пожар ликвидирован

В Южно-Сахалинске полностью потушили пожар на складе с канцтоварами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило около 17 октября. Пламя охватило 1000 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали и через какое-то время полностью потушили пожар. К ликвидации возгорания были привлечены 19 специалистов и четыре единицы техники, включая высотную.

«Пожар в Южно-Сахалинске полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.