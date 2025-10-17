На месте пожара в Новосибирске обнаружены тела трёх погибших

В Новосибирске на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили тела трёх погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о двух погибших, позже спасатели обнаружили тело третьего человека.

Напомним, возгорание произошло во 2-м переулке им. Римского-Корсакова. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены четыре человека, трое из них госпитализированы. В тушении задействованы 46 специалистов и 13 единиц техники.