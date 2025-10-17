Сектор Газа
17 октября, 20:32

На месте пожара в Новосибирске обнаружены тела трёх погибших

Обложка © VK / МЧС России Новосибирская область

В Новосибирске на месте пожара в деревянном жилом доме обнаружили тела трёх погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о двух погибших, позже спасатели обнаружили тело третьего человека.

Напомним, возгорание произошло во 2-м переулке им. Римского-Корсакова. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Кровля дома частично обрушилась. Открытое горение ликвидировано. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, спасены четыре человека, трое из них госпитализированы. В тушении задействованы 46 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке. Напомним, ранее мэрия Стерлитамака сообщала о взрыве в одном из цехов завода «Авангард». По данным главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, здание цеха было серьёзно повреждено. В Министерстве здравоохранения региона сообщали, что из-под завалов были извлечены трое пострадавших, один из них находится в тяжёлом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов добавил, что под завалами могут оставаться ещё пять человек, в настоящее время ведётся поисково-спасательная операция. Согласно предварительной информации, причиной взрыва послужило нарушение техники безопасности сотрудниками цеха.

