«Серьёзные повреждения»: Глава Башкирии рассказал о состоянии завода в Стерлитамаке после взрыва
Обложка © ТАСС / Роман Наумов / URA.RU
Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что в одном из цехов завода «Авангард» в Стерлитамаке произошёл взрыв. По его словам, здание цеха получило серьёзные повреждения.
«Здание цеха получило серьёзные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь», — написал Хабиров в Telegram-канале.
Несколько минут назад стало известно, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. Сообщается, что минимум шесть человек пострадали. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.