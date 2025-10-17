Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 октября, 15:59

«Серьёзные повреждения»: Глава Башкирии рассказал о состоянии завода в Стерлитамаке после взрыва

Обложка © ТАСС / Роман Наумов / URA.RU

Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что в одном из цехов завода «Авангард» в Стерлитамаке произошёл взрыв. По его словам, здание цеха получило серьёзные повреждения.

«Здание цеха получило серьёзные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы. К сожалению, есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь», — написал Хабиров в Telegram-канале.

Несколько минут назад стало известно, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. Сообщается, что минимум шесть человек пострадали. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.

Наталья Демьянова
