Одно из зданий завода в Стерлитамаке полностью обрушилось после взрыва
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке привёл к полному обрушению одного из производственных корпусов. Об этом сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, инцидент произошёл в технологической установке, где изготавливалась нитроцеллюлоза – компонент для лаков и пластмасс.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия.
