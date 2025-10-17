Сектор Газа
Регион
17 октября, 15:41

Одно из зданий завода в Стерлитамаке полностью обрушилось после взрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTpok

Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке привёл к полному обрушению одного из производственных корпусов. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошёл в технологической установке, где изготавливалась нитроцеллюлоза – компонент для лаков и пластмасс.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия.


