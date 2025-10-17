Сектор Газа
17 октября, 15:36

Минимум шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке пострадали шесть человек. Как сообщает SHOT, их осматривают врачи. Остальные эвакуировались самостоятельно.

Одно из зданий получило значительные повреждения. Спасательные работы продолжаются, на месте происшествия находится большое количество машин скорой помощи — поиски людей продолжаются.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия.

В Туве жители испугались «грибовидного» облака после взрыва

Наталья Демьянова
