17 октября, 15:49

Несколько работников завода «Авангард» не выходят на связь после взрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Bailey

Несколько сотрудников завода «Авангард» в Стерлитамаке не вышли на связь и не прибыли в безопасную зону эвакуации. Как сообщает SHOT, они считаются без вести пропавшими.

Уже несколько бригад скорой помощи работают на месте, а дым от пожара виден практически из любой точки города.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. Предварительно, минимум шесть человек пострадали.

Одно из зданий завода в Стерлитамаке полностью обрушилось после взрыва
Одно из зданий завода в Стерлитамаке полностью обрушилось после взрыва

