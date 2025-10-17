Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке
По предварительнывм данным, причиной взрыва на заводе в Стерлитамаке стало несоблюдение техники безопасности сотрудниками цеха. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, в районе происшествия беспилотники замечены не были. Спасательные работы по разбору завалов продолжаются.
Несколько минут назад стало известно, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. Сообщается, что минимум шесть человек пострадали. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.
