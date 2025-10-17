Сектор Газа
17 октября, 16:02

Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

По предварительнывм данным, причиной взрыва на заводе в Стерлитамаке стало несоблюдение техники безопасности сотрудниками цеха. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в районе происшествия беспилотники замечены не были. Спасательные работы по разбору завалов продолжаются.

Несколько работников завода «Авангард» не выходят на связь после взрыва

Несколько минут назад стало известно, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. Сообщается, что минимум шесть человек пострадали. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.


