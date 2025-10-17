Сектор Газа
Регион
17 октября, 18:27

СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом говорится в сообщении СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее мэрия Стерлитамака сообщала о взрыве в одном из цехов завода «Авангард». По данным главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, здание цеха было серьёзно повреждено. В Министерстве здравоохранения региона сообщали, что из-под завалов были извлечены трое пострадавших, один из них находится в тяжёлом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов добавил, что под завалами могут оставаться ещё пять человек, в настоящее время ведётся поисково-спасательная операция. Согласно предварительной информации, причиной взрыва послужило нарушение техники безопасности сотрудниками цеха.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

