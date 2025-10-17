Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 октября, 16:52

Горбольницу Стерлитамака перевели на особый режим работы из-за взрыва на заводе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / welcomeinside

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило, что городская больница Стерлитамака перешла на особый режим работы в связи со взрывом на заводе «Авангард». Инцидент произошел в одном из цехов, где обрушилась стена. В настоящее время ведется спасательная операция.

«Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва. Согласно последним данным, в результате ЧП пострадали 8 человек.

