Пять человек остаются под завалами после взрыва на заводе в Башкирии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet
Мэрия Стерлитамака сообщила, что после взрыва в цехе завода пять человек оказались под завалами. Их дальнейшая судьба пока не установлена.
«По информации руководства предприятия, под завалами остаются пять человек, их судьба пока неизвестна», — говорится в сообщении мэрии.
На месте инцидента задействованы все экстренные службы и соответствующие государственные органы. В связи с произошедшим была осуществлена эвакуация персонала предприятия.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.
