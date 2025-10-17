Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 октября, 16:39

Пять человек остаются под завалами после взрыва на заводе в Башкирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

Мэрия Стерлитамака сообщила, что после взрыва в цехе завода пять человек оказались под завалами. Их дальнейшая судьба пока не установлена.

«По информации руководства предприятия, под завалами остаются пять человек, их судьба пока неизвестна», — говорится в сообщении мэрии.

На месте инцидента задействованы все экстренные службы и соответствующие государственные органы. В связи с произошедшим была осуществлена эвакуация персонала предприятия.
Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке
Стала известна предварительная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Предварительно, авария произошла на нитроузле предприятия. По данным СМИ, одно из зданий завода полностью обрушилось после взрыва.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar