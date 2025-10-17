Мощный пожар охватил завод автомасел в подмосковном Пушкино
Обложка © Пресс-служба МЧС России
В Пушкино произошёл масштабный пожар на предприятии по производству и розливу автомобильных масел. Площадь возгорания составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Масштабны пожар в Пушкино на заводе автомасел. Видео © Пресс-служба МЧС России
«В Пушкино горит чердачное помещение в производственном здании по производству и розливу автомобильных масел. На месте работают 69 сотрудников и 24 единицы техники МЧС России», — указали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, возгорание произошло из-за ремонтно-сварочных работ. Окончательное заключение о причинах пожара будет основано на результатах осмотра места происшествия и экспертизы. Прокуратура контролирует ход расследования для установления всех обстоятельств.
Ранее возгорание произошло в здании с редакциями СМИ в Москве. Пожар распространился на личные вещи и мебель, площадь составила 3 кв. метра. Пострадавшие в результате ЧП отсутствуют.
