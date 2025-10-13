Валдайский форум
13 октября, 10:10

Сотрудники МЧС потушили пожар в здании с редакциями СМИ в Москве

Обложка © Life.ru

Сотрудники МЧС потушили пожар в одном из зданий на Бумажном проезде в Москве, где располагаются редакции СМИ. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС РФ.

«Происходило загорание личных вещей и мебели на площади 3 кв. метра. Принятыми оперативными мерами загорание полностью ликвидировано», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Бумажном проезде в Москве тушат здание ФГУП «Известия». По предварительным данным, возгорание произошло в фотостудии. Эвакуированы несколько десятков человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
    avatar