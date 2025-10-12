Административное здание загорелось в Дагестане, площадь пожара 1,8 тыс. кв. м

Возгорание произошло в административном здании в населённом пункте Карата в Ахвахском районе Дагестана. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Административное здание загорелось в Дагестане. Фото © Пресс-служба МЧС России

«В селе Карата, по улице Абдулманапова, горит 1000 квадратов кровли двухэтажного строения. <...> Площадь пожара в Дагестане увеличилась до 1800 квадратов», — уточнили в ведомстве.

Пожар локализован. На месте работают 22 специалиста и 6 единиц техники.

