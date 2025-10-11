Следователи назвали предварительную версию причины пожара в Сосновоборске

По предварительной версии следствия, пожар в жилом доме в Сосновоборске под Красноярском произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.





«Женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает следственное управление, во время ликвидации пожара в доме по улице 9-й Пятилетки было обнаружено тело 48-летней женщины. Предварительно, смерть наступила от воздействия высоких температур.

Для определения точных причин пожара и гибели женщины назначены экспертизы. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Прокуратура Красноярского края также организовала проверку. В ведомстве уточнили, что в расположенном поблизости лицее развернут пункт временного размещения для пострадавших.