11 октября, 04:15

Следователи назвали предварительную версию причины пожара в Сосновоборске

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По предварительной версии следствия, пожар в жилом доме в Сосновоборске под Красноярском произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

«Женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — уточнили в ведомстве.

Как сообщает следственное управление, во время ликвидации пожара в доме по улице 9-й Пятилетки было обнаружено тело 48-летней женщины. Предварительно, смерть наступила от воздействия высоких температур.

Для определения точных причин пожара и гибели женщины назначены экспертизы. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение. Прокуратура Красноярского края также организовала проверку. В ведомстве уточнили, что в расположенном поблизости лицее развернут пункт временного размещения для пострадавших.

Ранее число пострадавших при пожаре в Сосновоборске увеличилось до пяти. Напомним, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Пожар локализовали. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
