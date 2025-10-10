Валдайский форум
10 октября, 19:08

SHOT: В центре Москвы загорелся ресторан, из здания эвакуировали 100 человек

В Денежном переулке в центре Москвы произошёл пожар в итальянском ресторане. В результате происшествия из здания были эвакуированы около 100 человек. Об этом сообщает SHOT.

Итальянский ресторан загорелся в Денежном переулке в центре Москвы. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, пожар начался сегодня вечером на кухне ресторана Cantinetta Antinori. Оборудование загорелось на площади 20 «квадратов», и почти сразу здание заполнилось густым дымом.

Пожарные оперативно локализовали возгорание, и в настоящий момент продолжают работу на месте. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

Ранее в Свердловской области четверо человек чудом избежали гибели в результате поджога гаража. К попытке жестокой расправы над своими знакомыми причастен местный житель, который уже арестован. Злоумышленник облил ворота гаража легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг знакомых, после чего скрылся с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и своевременно оказанной медицинской помощи, тяжких последствий удалось избежать.

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
