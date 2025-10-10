Обезумевший уралец попытался сжечь заживо четырёх знакомых в гараже

В Свердловской области четверо человек чудом избежали гибели в результате поджога гаража. К попытке жестокой расправы над своими знакомыми причастен местный житель, который уже арестован, сообщает пресс-служба судов региона.

«Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в том, что пытался сжечь четыре человека в одном из гаражных боксов в Нижней Туре», — говорится в сообщении.

Злоумышленник облил ворота гаража легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг знакомых, после чего скрылся с места преступления. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и своевременно оказанной медицинской помощи, тяжких последствий удалось избежать.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря 2025 года включительно. В настоящее время СК продолжает расследование по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее сообщалось о шокирующем случае, когда россиянка обвинила свою соседку в краже собаки, а затем подожгла её квартиру. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело погибшей с признаками термических повреждений.