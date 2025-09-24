Россиянка обвинила соседку в похищении собаки и сожгла её заживо
СК: В Воскресенске женщина сожгла соседку в квартире, обвинив в краже собаки
В подмосковном Воскресенске полиция задержала 45-летнюю женщину, которая облила бензином дверь 47-летней соседки и подожгла её. Женщина погибла в огне. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство», сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«23 сентября 2025 года подозреваемая, на фоне конфликта с соседкой, облила горючей жидкостью дверь в квартиру последней и подожгла её. После ликвидации возникшего пожара в квартире было обнаружено тело потерпевшей с повреждениями, полученными в результате воздействия открытого пламени», — уточнили в ведомстве.
Следователи уже изъяли канистры с горючей жидкостью, проведены допросы, а также сняты записи с камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемая отправилась к двери соседки с бензином, после чего начался пожар. В ближайшее время задержанной определят меру пресечения. Как пишет Mash, конфликт разгорелся из-за собаки, подозреваемая потеряла питомца и решила, что его украла именно соседка.
