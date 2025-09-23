Интервидение
23 сентября, 15:55

Мать пила у соседей: В Подмосковье двое маленьких детей сгорели заживо в запертой квартире

Двое детей погибли при пожаре в Подольске, когда их мать ушла к соседям

Два ребёнка стали жертвами пожара в подмосковном Подольске, который, по данным управление МЧС по региону, начался с возгорания ночника в квартире. Мать оставила сыновей без присмотра.

Двое детей погибли при пожаре в Подольске. Видео © SHOT

Двое детей двух и четырёх лет остались одни дома без присмотра взрослых. Их отец был на работе, а мать отправилась к соседям. По данным SHOT, предварительно, они распивали алкоголь. Семья состояла на учёте.

Предполагаемая причина возгорания – ночник. Дети отравились угарным газом. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы пострадали три человека, включая ребёнка. Все они были доставлены в медицинское учреждение.


BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
