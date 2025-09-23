Мать пила у соседей: В Подмосковье двое маленьких детей сгорели заживо в запертой квартире

Два ребёнка стали жертвами пожара в подмосковном Подольске, который, по данным управление МЧС по региону, начался с возгорания ночника в квартире. Мать оставила сыновей без присмотра.

Двое детей погибли при пожаре в Подольске. Видео © SHOT

Двое детей двух и четырёх лет остались одни дома без присмотра взрослых. Их отец был на работе, а мать отправилась к соседям. По данным SHOT, предварительно, они распивали алкоголь. Семья состояла на учёте.

Предполагаемая причина возгорания – ночник. Дети отравились угарным газом. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.