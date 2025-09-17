Мать бросила троих детей гореть заживо в доме и ушла гулять с любовником

В Мельбурне, Австралия, мать, погибших при пожаре детей, обвинили в халатности. Выяснилось, что, наблюдая за возгоранием через камеры видеонаблюдения, она проигнорировала крики своих детей, сообщает Daily Mail.

Трагедия развернулась 8 сентября 2024 года, когда в пожаре погибли две маленькие девочки, Изабель (5 лет) и Ливия (2 года). Трёхлетняя Кале удалось чудом выжить. Под следствием оказалась 25-летняя Шаня Ли, которая вместе со своим любовником покинула дом незадолго до возгорания, оставив там троих детей.

Самое ужасное, что, по её собственному признанию, Ли наблюдала за происходящим через камеры видеонаблюдения и слышала крики детей, но не предприняла никаких действий, чтобы вызвать помощь. Лишь сообщив об этом своей матери, она оставила детей погибать. После ареста Ли была отпущена под залог, а суд над ней состоится только в 2026 году.