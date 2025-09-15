Мать, три года назад бросившая дочь в вольер к медведю, вышла из психушки и убила её

Жительница Ташкента, которая три года назад сбросила свою дочь в вольер к медведю, совершила новое тяжкое преступление в отношении своего ребёнка — она зарезала малышку ножом. Об этом сообщает издание Darakchi.uz.

Инцидент произошёл 8 сентября, спустя всего месяц после того, как женщина была выписана из психиатрической больницы и переведена под амбулаторное наблюдение городского диспансера №2. Несмотря на проведённое лечение и постановку на учёт, она не смогла сдержать агрессию в адрес семилетней дочери и с холодным оружием накинулась на неё. От полученных травм малышка скончалась на месте.