Мать, три года назад бросившая дочь в вольер к медведю, вышла из психушки и убила её
Darakchi.uz: Бросавшая дочь к медведю в Ташкенте мать убила ребёнка после лечения
Жительница Ташкента, которая три года назад сбросила свою дочь в вольер к медведю, совершила новое тяжкое преступление в отношении своего ребёнка — она зарезала малышку ножом. Об этом сообщает издание Darakchi.uz.
Инцидент произошёл 8 сентября, спустя всего месяц после того, как женщина была выписана из психиатрической больницы и переведена под амбулаторное наблюдение городского диспансера №2. Несмотря на проведённое лечение и постановку на учёт, она не смогла сдержать агрессию в адрес семилетней дочери и с холодным оружием накинулась на неё. От полученных травм малышка скончалась на месте.
По данным пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсутдинова, возбуждено уголовное дело по статье 97 УК Республики Узбекистан («Умышленное убийство»). Подозреваемая задержана, проводятся следственные действия.
Напомним, в январе 2022 года женщина сбросила маленькую дочь с пятиметровой высоты в вольер с медведем в Ташкентском зоопарке. Тогда девочка чудом выжила, отделавшись открытой раной головы и сотрясением мозга. Как ранее установили следственные органы, женщина страдала от тяжёлой депрессии, вызванной отъездом мужа, и находилась в трудном материальном положении, несмотря на оказываемую властями социальную поддержку.