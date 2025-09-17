Домашний питон выполз из клетки и убил спящую двухлетнюю девочку

В штате Флорида двухлетняя девочка погибла от удушья после нападения домашнего питона, который вылез из клетки и забрался в кроватку спящего ребёнка. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент, произошедший в 2009 году, стал известен только недавно. Мать ребёнка была признана виновной в непредумышленном убийстве и пренебрежении родительскими обязанностями. За это она провела в тюрьме 12 лет и была освобождена в 2021 году. Её партнёр также получил 12-летний срок заключения.

В ходе судебного разбирательства адвокаты утверждали, что питон был миролюбивым домашним животным и семья не предполагала возможности трагического исхода. Однако присяжные отвергли эту версию, подчеркнув прямую ответственность взрослых за безопасность ребёнка. Прокурор в приговоре особо отметил, что ответственность за смерть девочки целиком лежит на родителях, а не на змее, которая является диким животным.