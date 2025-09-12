«Мне такое соседство не нужно»: Жители Подмосковья в ужасе от нашествия змей

В Московской области нашествие змей. Сотни ужей облюбовали набережные Дубны. Гуляя по Комсомольской и Менделеевской набережным, местные жители теперь то и дело встречают ползучих гадов. Соседство с обитателями леса радует далеко не всех.

«Мне такое соседство не нужно. Каждый год боремся с ними на даче после того, как внучка наступила на ужа. Походу теперь их будет в разы больше», — поделилась Татьяна Королькова.

Другие жители Дубны, напротив, пишут в местных пабликах, как им жалко маленьких змей, которым приходится ползать по горячему асфальту. Сейчас, к слову, очень важное время для ужей — из яиц вылупляются детёныши. В любом случае, несмотря на жуткий вид, эти пресмыкающиеся не представляют опасности для человека, рассказала биолог Ольга Зайцева.

«Ужи не опасны для человека: они неядовитые, пугливые и стараются избегать людей. Так что если вы вдруг увидите маленького ужа на дорожке — просто дайте ему пройти. Он не хочет никого пугать, он просто следует своим инстинктам», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.