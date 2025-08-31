Дети поймали ядовитую змею в песочнице в Иркутске

В Иркутске дети обнаружили на игровой площадке опасную змею, до прибытия полиции они поймали пресмыкающееся и посадили в ведро. О случившемся сообщает местное МВД. Сейчас животное передано в Иркутский дом природы для определения дальнейшей судьбы.

«На игровой площадке, расположенной возле улицы Пискунова, детьми была обнаружена змея. На место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 9 городского управления полиции. Полицейские оцепили участок, чтобы обезопасить граждан, после чего аккуратно забрали змею у детей и поместили в контейнер», — рассказали правоохранители.