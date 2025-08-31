Мессенджер MAX
Регион
31 августа, 09:23

Дети поймали ядовитую змею в песочнице в Иркутске

МВД: В Иркутске полиция изъяла змею, обнаруженную детьми на игровой площадке

Обложка © Telegram / МВД38

В Иркутске дети обнаружили на игровой площадке опасную змею, до прибытия полиции они поймали пресмыкающееся и посадили в ведро. О случившемся сообщает местное МВД. Сейчас животное передано в Иркутский дом природы для определения дальнейшей судьбы.

«На игровой площадке, расположенной возле улицы Пискунова, детьми была обнаружена змея. На место происшествия выехали сотрудники отдела полиции № 9 городского управления полиции. Полицейские оцепили участок, чтобы обезопасить граждан, после чего аккуратно забрали змею у детей и поместили в контейнер», — рассказали правоохранители.

Подросток из Подмосковья сутки скрывал укус ядовитой змеи и чуть не умер
Ранее ядовитая змея укусила 15-летнюю школьницу на пляже возле Находки в Приморском крае. Родители самостоятельно доставили пострадавшую в больницу, где врачи провели экстренную детоксикацию и восстановили кровообращение для предотвращения некроза тканей.

