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5 августа, 06:15

Ядовитая змея укусила школьницу на российском пляже

Amur Mash: 15-летняя девочка пострадала от укуса ядовитой змеи в Приморье

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ядовитая змея укусила подростка на пляже в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

15-летняя школьница получила укус во время прогулки по побережью в районе Находки. У девочки развился анафилактический шок — резко упало давление, начался отёк конечностей и наблюдалась спутанность сознания.

Родители самостоятельно доставили пострадавшую в больницу, где врачи провели экстренную детоксикацию и восстановили кровообращение для предотвращения некроза тканей. К счастью, специалистам удалось стабилизировать состояние подростка, пациентка получает необходимое лечение, угрозы для жизни нет.

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Ранее сообщалось, что в Республиканскую детскую клиническую больницу Удмуртской Республики были доставлены двое детей, получивших укусы гадюк. Среди пострадавших – четырёхлетний мальчик, который был ужален в ноги сразу двумя пресмыкающимися. Его состояние потребовало немедленной госпитализации в отделение интенсивной терапии. Кроме того, зафиксирован инцидент с 14-летней девочкой, пострадавшей от укуса в голень.

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Алиса Хуссаин
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