Ядовитая змея укусила школьницу на российском пляже

Ядовитая змея укусила подростка на пляже в Приморье. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

15-летняя школьница получила укус во время прогулки по побережью в районе Находки. У девочки развился анафилактический шок — резко упало давление, начался отёк конечностей и наблюдалась спутанность сознания.

Родители самостоятельно доставили пострадавшую в больницу, где врачи провели экстренную детоксикацию и восстановили кровообращение для предотвращения некроза тканей. К счастью, специалистам удалось стабилизировать состояние подростка, пациентка получает необходимое лечение, угрозы для жизни нет.