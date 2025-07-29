Годовалый малыш перепутал почти метровую кобру с игрушкой и загрыз её

В индийском штате Бихар малыш, которому едва исполнился год, загрыз 70-сантиметровую кобру, приняв ту за игрушку. Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на врачей.

Невероятный инцидент произошёл в Западном Шампаране в конце прошлой недели. Маленький Говинда, играя дома, столкнулся с заползшей в дом коброй. По словам местных жителей, змея подползла слишком близко, и ребёнок, вместо того чтобы испугаться, схватил её и вонзил зубы.

«Члены семьи утверждают, что он поймал змею в их доме. Бабушка заметила его со змеей, и к тому времени, когда она смогла вмешаться, рептилия уже укусила ребёнка. Мёртвая кобра лежала на полу, а ребёнок также потерял сознание», — сказал суперинтендант госпиталя Беттия Девикант Мишра.

По словам специалиста, малыш находится под наблюдением медицинского персонала, при этом признаков интоксикации змеиным ядом не обнаружено.