Подросток из Подмосковья сутки скрывал укус ядовитой змеи и чуть не умер
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kurit afshen
Шестнадцатилетний житель подмосковного Пушкино в течение суток скрывал от родных факт укуса змеи. Об этом сообщил телеграм-канал «Москвач. Новости Москвы».
Фото © Telegram / Москвач • Новости Москвы
Инцидент произошёл во время прогулки подростка в лесопарковой зоне близ Учинского водохранилища. Вернувшись домой, юноша обнаружил на ноге характерные следы укуса змеи и развивающийся отёк, однако принял решение не рассказывать о случившемся взрослым. Лишь спустя день, когда его нога сильно распухла, старшеклассник признался во всём отцу, который немедленно повёз его в больницу.
Как отметили врачи, несовершеннолетнему пациенту крупно повезло, поскольку змея оказалась не отличающейся сильной ядовитостью. В противном случае парень мог бы погибнуть в течение нескольких часов. На лечение подростка в больнице потребовалось три дня.
Ранее Life.ru рассказывал, что прогулка по побережью в Находке едва не закончилась трагедией для местной школьницы. 15-летнего подростка укусила ядовитая змея, что спровоцировало мгновенную и острую реакцию организма — анафилактический шок. Состояние девушки резко ухудшилось: давление упало, конечности начали отекать, а сознание стало путаться.