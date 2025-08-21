Подросток из Подмосковья сутки скрывал укус ядовитой змеи и чуть не умер

Шестнадцатилетний житель подмосковного Пушкино в течение суток скрывал от родных факт укуса змеи. Об этом сообщил телеграм-канал «Москвач. Новости Москвы».

Инцидент произошёл во время прогулки подростка в лесопарковой зоне близ Учинского водохранилища. Вернувшись домой, юноша обнаружил на ноге характерные следы укуса змеи и развивающийся отёк, однако принял решение не рассказывать о случившемся взрослым. Лишь спустя день, когда его нога сильно распухла, старшеклассник признался во всём отцу, который немедленно повёз его в больницу.

Как отметили врачи, несовершеннолетнему пациенту крупно повезло, поскольку змея оказалась не отличающейся сильной ядовитостью. В противном случае парень мог бы погибнуть в течение нескольких часов. На лечение подростка в больнице потребовалось три дня.