Выпрыгнувшая из рюкзака кобра укусила девушку в подмосковном парке

Врачи спасли девушку после укуса кобры, заползшей в рюкзак в подмосковном парке. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Последствия укуса кобры. Фото © Московская медицина

Рептилия атаковала, когда девушка открыла рюкзак, после чего мгновенно скрылась в траве. Медикам пришлось действовать немедленно — яд кобры способен убить за минуты, парализуя дыхание и разрушая сердце.

Без сверхскорой медицинской помощи шансов у пострадавших почти нет, предупреждают специалисты. Девушку экстренно доставили в токсикологический центр НИИ скорой помощи им. Склифосовского, где подключили к ИВЛ и начали интенсивную терапию.

После стабилизации состояния её перевели в ГКБ № 29 им. Баумана — в месте укуса развилось гнойное воспаление кисти. Врачи провели операцию и курс лечения, после чего пациентку выписали с рекомендацией наблюдения у хирурга.

Как кобра оказалась в Подмосковье, не уточняется.