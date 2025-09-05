Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 13:38

Гадюка-альпинистка залезла в квартиру пятого этажа, но была поймана благодаря пушистому защитнику

Во Владимире ядовитая гадюка проникла в квартиру на пятом этаже

Ядовитая гадюка забралась в квартиру на пятом этаже во Владимире. Обложка © Госохотоинспекция Владимирской области

Ядовитая гадюка забралась в квартиру на пятом этаже во Владимире. Обложка © Госохотоинспекция Владимирской области

Во Владимире ядовитая гадюка оказалась в квартире на пятом этаже. Жильцы заметили её благодаря домашнему коту, после чего вызвали спасателей. Об этом сообщает Госохотоинспекция региона.

Ядовитая гадюка забралась в квартиру на пятом этаже во Владимире. Видео © Telegram / Госохотоинспекция Владимирской области

Специалисты отметили, что появление змеи на пятом этаже квартиры — крайне редкое явление. По их словам, гадюка могла попасть внутрь через канализацию или вентиляцию. В итоге змею поймали и отпустили на волю за городом, чтобы она не представляла угрозы для людей.

Неудачный побег до ветклиники: Питон Вася попытался удрать из дома и застрял в кольце лампы
Неудачный побег до ветклиники: Питон Вася попытался удрать из дома и застрял в кольце лампы

Ранее в Иркутске на игровой площадке дети обнаружили опасную змею. До прибытия полиции они поймали пресмыкающееся и поместили его в ведро. Сотрудники отдела полиции оцепили участок, чтобы обезопасить граждан, после чего аккуратно забрали змею и передали в Иркутский дом природы для дальнейшего определения судьбы животного.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar