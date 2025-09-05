Гадюка-альпинистка залезла в квартиру пятого этажа, но была поймана благодаря пушистому защитнику
Ядовитая гадюка забралась в квартиру на пятом этаже во Владимире. Обложка © Госохотоинспекция Владимирской области
Во Владимире ядовитая гадюка оказалась в квартире на пятом этаже. Жильцы заметили её благодаря домашнему коту, после чего вызвали спасателей. Об этом сообщает Госохотоинспекция региона.
Специалисты отметили, что появление змеи на пятом этаже квартиры — крайне редкое явление. По их словам, гадюка могла попасть внутрь через канализацию или вентиляцию. В итоге змею поймали и отпустили на волю за городом, чтобы она не представляла угрозы для людей.
Ранее в Иркутске на игровой площадке дети обнаружили опасную змею. До прибытия полиции они поймали пресмыкающееся и поместили его в ведро. Сотрудники отдела полиции оцепили участок, чтобы обезопасить граждан, после чего аккуратно забрали змею и передали в Иркутский дом природы для дальнейшего определения судьбы животного.