Неудачный побег до ветклиники: Питон Вася попытался удрать из дома и застрял в кольце лампы
В Петербурге огромного питона спасли из лампы после неудачной попытки побега
Питерские ветеринары провели операцию по спасению огромного питона Васи. Обложка © VK / Ветеринарная клиника «Бегемот», СПб, ВО
Ветеринары Петербурга провели необычную операцию по спасению питона Васи, который застрял в кольце от светильника во время попытки побега из дома. Для того чтобы освободить змею, понадобились усилия сразу четырёх взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ветклиники.
Питерские ветеринары провели операцию по спасению огромного питона Васи. Видео © VK / Ветеринарная клиника «Бегемот», СПб, ВО
«По чешуе кольцо легко проскользнуло в метре от головы к хвосту, но обратно не снималось. Я аккуратно удалил кольцо и осмотрел Василия — к счастью, он не пострадал. Мы в очередной раз убедились: каждое животное может нашкодить», — говорится в сообщении.
Питон изначально разломал крышку террариума и попытался скрыться, но застрял в железном кольце лампы. Хозяин привёз Васю в ветклинику Василеостровского района, где специалисты успешно справились с задачей. Сейчас змея спокойно отдыхает на коряге.
Необычные операции для животных в России стали всё более смелыми. Ветеринары Зеленограда впервые провели хирургическое вмешательство рыбке — бирюзовой акаре с быстрорастущей опухолью на брюшке. Специалисты сделали УЗИ, выявили кисту с геморрагическим содержимым и удалили жидкость из новообразования. Операция прошла успешно: рыба восстановила подвижность и активность.