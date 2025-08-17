Неудачный побег до ветклиники: Питон Вася попытался удрать из дома и застрял в кольце лампы

Ветеринары Петербурга провели необычную операцию по спасению питона Васи, который застрял в кольце от светильника во время попытки побега из дома. Для того чтобы освободить змею, понадобились усилия сразу четырёх взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ветклиники.

Питерские ветеринары провели операцию по спасению огромного питона Васи. Видео © VK / Ветеринарная клиника «Бегемот», СПб, ВО

«По чешуе кольцо легко проскользнуло в метре от головы к хвосту, но обратно не снималось. Я аккуратно удалил кольцо и осмотрел Василия — к счастью, он не пострадал. Мы в очередной раз убедились: каждое животное может нашкодить», — говорится в сообщении.

Питон изначально разломал крышку террариума и попытался скрыться, но застрял в железном кольце лампы. Хозяин привёз Васю в ветклинику Василеостровского района, где специалисты успешно справились с задачей. Сейчас змея спокойно отдыхает на коряге.