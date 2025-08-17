Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 12:43

Неудачный побег до ветклиники: Питон Вася попытался удрать из дома и застрял в кольце лампы

В Петербурге огромного питона спасли из лампы после неудачной попытки побега

Питерские ветеринары провели операцию по спасению огромного питона Васи. Обложка © VK / Ветеринарная клиника «Бегемот», СПб, ВО

Питерские ветеринары провели операцию по спасению огромного питона Васи. Обложка © VK / Ветеринарная клиника «Бегемот», СПб, ВО

Ветеринары Петербурга провели необычную операцию по спасению питона Васи, который застрял в кольце от светильника во время попытки побега из дома. Для того чтобы освободить змею, понадобились усилия сразу четырёх взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ветклиники.

Питерские ветеринары провели операцию по спасению огромного питона Васи. Видео © VK / Ветеринарная клиника «Бегемот», СПб, ВО

«По чешуе кольцо легко проскользнуло в метре от головы к хвосту, но обратно не снималось. Я аккуратно удалил кольцо и осмотрел Василия — к счастью, он не пострадал. Мы в очередной раз убедились: каждое животное может нашкодить», — говорится в сообщении.

Питон изначально разломал крышку террариума и попытался скрыться, но застрял в железном кольце лампы. Хозяин привёз Васю в ветклинику Василеостровского района, где специалисты успешно справились с задачей. Сейчас змея спокойно отдыхает на коряге.

«Не мог стоять, ходил под себя»: В Москве котёнок чуть не умер от голода из-за новой хозяйки
«Не мог стоять, ходил под себя»: В Москве котёнок чуть не умер от голода из-за новой хозяйки

Необычные операции для животных в России стали всё более смелыми. Ветеринары Зеленограда впервые провели хирургическое вмешательство рыбке — бирюзовой акаре с быстрорастущей опухолью на брюшке. Специалисты сделали УЗИ, выявили кисту с геморрагическим содержимым и удалили жидкость из новообразования. Операция прошла успешно: рыба восстановила подвижность и активность.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar