Прокуратура назвала вероятную причину пожара в зоопарке Новосибирска

Прокуратура сообщила, что наиболее вероятной причиной пожара в зоопарке Новосибирска является аварийный режим работы электрооборудования. В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.

Видео © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

«Дознавателями МЧС России проводится уголовно-процессуальная проверка. Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования», — говорится в заявлении.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило — один из крупнейших в России. На территории в 65 гектаров содержатся около 11 тысяч особей 803 видов, многие из которых занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу России.

Напомним, что возгорание произошло поздно вечером 23 сентября. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, два вольера полностью уничтожены. Пожарные предотвратили распространение огня на большую площадь. По уточнённым данным, 24 обитателя зоопарка удалось спасти, пять животных погибли. Сотрудники зоопарка проявили героизм, они вместе с пожарными помогали спасать животных из огня и сейчас обеспечивают им необходимый уход.