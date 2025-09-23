Пожар вспыхнул в Новосибирском зоопарке

На территории Новосибирского зоопарка произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, огнём охвачены два здания.

В Новосибирске вспыхнул пожар в зоопарке. Фото © Telegram / МЧС России

«На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил 2 здания. В ликвидации задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 180 квадратных метров и эвакуировать из горящих вольеров быка и верблюда. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

