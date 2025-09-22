Интервидение
22 сентября, 13:18

Взрыв произошёл на рынке в турецкой Анталье, есть пострадавшие

AH: На рынке в провинции Анталья прогремел взрыв, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet

В одном из павильонов оптового рынка города Демре (провинция Анталья, Турция) прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.

«Взрыв прогремел на оптовом рынке в Демре, причина пока не установлена», — говорится в сообщении.

По сообщениям местных жителей, имеются пострадавшие. Экстренные службы уже направлены к месту происшествия. По предварительной информации, среди пострадавших граждан России нет.

На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5

Ранее в Турции произошёл крупный лесной пожар в окрестностях Аланьи, который угрожал отелям, где находились российские туристы. Очевидцы сообщали о сильном запахе гари и дыме, затягивающем небо, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, достигая жилых районов. Туристов пришлось эвакуировать.

