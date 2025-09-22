Взрыв произошёл на рынке в турецкой Анталье, есть пострадавшие

В одном из павильонов оптового рынка города Демре (провинция Анталья, Турция) прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.

«Взрыв прогремел на оптовом рынке в Демре, причина пока не установлена», — говорится в сообщении.