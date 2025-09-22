Взрыв произошёл на рынке в турецкой Анталье, есть пострадавшие
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan vd Riet
В одном из павильонов оптового рынка города Демре (провинция Анталья, Турция) прогремел взрыв. Об этом сообщает портал Antalya Hakkında.
«Взрыв прогремел на оптовом рынке в Демре, причина пока не установлена», — говорится в сообщении.
По сообщениям местных жителей, имеются пострадавшие. Экстренные службы уже направлены к месту происшествия. По предварительной информации, среди пострадавших граждан России нет.
Ранее в Турции произошёл крупный лесной пожар в окрестностях Аланьи, который угрожал отелям, где находились российские туристы. Очевидцы сообщали о сильном запахе гари и дыме, затягивающем небо, огонь быстро распространялся из-за сильного ветра, достигая жилых районов. Туристов пришлось эвакуировать.