В Алании разгорелся лесной пожар, он движется в сторону отелей с россиянами
Крупный лесной пожар бушует в окрестностях Алании в Турции, огонь подбирается к отелям, где находятся российские туристы. Ужасный природный катаклизм сейчас видят отдыхающие из отелей Utopia World, Konak Seaside, Club Hotel Titan, Kırbıyık Resort Hotel. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мощный лесной пожар в пригороде Алании. Видео © SHOT
По словам очевидцев, с утра ощущается сильный запах гари, а небо затянуто дымом, скрывающим солнце. Местные СМИ сообщают, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, достигая жилых районов. Проведена эвакуация нескольких домов, зафиксированы повреждения садов и теплиц.
Ранее стало известно, что с огнём сейчас также активно борются в Крыму. Пожар настиг посёлок Орджоникидзе и за ночь площадь возгорания выросла дошла до 80 гектаров. При тушении огня есть определённые помехи в виде жары и ветра.
Обложка © SHOT