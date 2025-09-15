В Крыму площадь лесного пожара за ночь увеличилась до 80 гектаров

В Крыму продолжается борьба с крупным лесным пожаром в районе посёлка Орджоникидзе. За ночь площадь возгорания выросла до 80 гектаров, сообщили в МЧС России.

Жара и ветер мешают тушить лесной пожар у крымского посёлка Орджоникидзе. Видео © Telegram / МЧС России

К тушению привлечены более 400 специалистов и 91 единица техники, в том числе силы «Крым-спаса», лесоохотничьего хозяйства, добровольцы и волонтёры. Огонь пытаются сдержать с помощью минерализованных полос, рукавных линий и ранцевых огнетушителей. Сложные погодные условия – жара, ветер и труднодоступный рельеф – осложняют работу пожарных.